Подписан закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы».

Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2017 года.

Указанным Законом утвержден бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год по доходам в сумме 14 230,3 млн. сомов и расходам в сумме 14 230,3 млн. сомов.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.