О внесении изменений в постановление об утверждении временного положения

Постановление Правительства КР № 830 от 22 декабря 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора» от 12 декабря 2016 года № 661

В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности в области небанковского финансового рынка, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора» от 12 декабря 2016 года № 661 следующие изменения:

- в пункте 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

во Временном положении о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац четвертый пункта 7*2 после слов «главного бухгалтера» дополнить словами «(при наличии)»;

- в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 7*3 слова «в финансово-кредитных учреждениях» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков