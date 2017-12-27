О внесении изменений в некоторые решения правительства КР

Постановление Правительства КР № 799 от 11 декабря 2017 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам аккредитации образовательной деятельности

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих процедуру проведения аккредитации образовательных организаций/программ, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О Национальном аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в области образования» от 4 августа 2014 года № 438 следующие изменения:

в Положении о Национальном аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в области образования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Задачами Совета являются:

- рассмотрение заявок от организаций и принятие объективного решения о признании/отказе в признании их в качестве аккредитационных агентств;

- осуществление мониторинга соблюдения аккредитационными агентствами предъявляемых к их деятельности требований.»;

- в пункте 7:

в абзаце четвертом слово «трех» заменить словом «двух»;

в абзаце пятом слово «наблюдательного» исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- два представителя образовательных организаций, реализующих программы начального, среднего и высшего профессионального образования, не являющиеся руководителями этих организаций;»;

в абзаце седьмом слово «два» заменить словом «три»;

в абзаце восьмом слово «два» заменить словом «три»;

- в пункте 8 слова «решением коллегии соответствующих государственных органов» заменить словами «представлением данного органа»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Представитель общественного совета уполномоченного государственного органа в области образования номинируется в состав Совета решением указанного общественного совета.»;

- в пункте 13:

в абзаце втором цифры «15» заменить цифрами «10»;

в абзаце третьем слова «менеджмента» заменить словом «гарантии»;

- в абзацах втором и четвертом пункта 14 цифру «5» заменить цифрой «3»;

— пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Уполномоченный государственный орган в области образования для формирования состава Совета размещает на своем сайте и в газете «Кут Билим» объявление о приеме заявлений от организаций, указанных в пунктах 8-12 настоящего Положения, с указанием сроков и порядка подачи заявлений.

Заявления организаций рассматривает коллегия уполномоченного государственного органа в области образования, который проводит отбор номинированных кандидатур, в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 13 и 14 настоящего Положения.

Состав Совета утверждается приказом руководителя уполномоченного государственного органа в области образования на основании решения коллегии уполномоченного государственного органа в области образования, сроком на пять лет и размещается на его сайте.»;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета вакантные места членов Совета должны быть замещены в срок не позднее двух месяцев в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;

- в абзаце седьмом пункта 22 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на сайте уполномоченного государственного органа в области образования»;

- в абзацах четвертом и пятом пункта 24 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на сайте уполномоченного государственного органа в области образования».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов по независимой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики» от 29 сентября 2015 года № 670 следующие изменения:

1) в Порядке признания аккредитационных агентств в области образования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) веб-сайта Агентства, на котором размещаются утвержденные критерии, стандарты, процедуры аккредитации и принятия решений, информация о результатах аккредитации;»;

- подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) включение в Международную сеть агентств по обеспечению качества в образовании;»;

- пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) электронный носитель информации, содержащий вышеуказанные документы.»;

- пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случаях поступления жалоб на действия Агентства Совет может проводит внеплановый мониторинг деятельности Агентства.»;

2) в Порядке аккредитации образовательных организаций и программ, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Сроки проведения аккредитации в пределах одной образовательной организации/программы должны составлять не менее 6 месяцев.»;

- в пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Проведению аккредитации предшествует проведение образовательной организацией самооценки. Целью самооценки является внутренняя оценка соответствия деятельности образовательной организации и программы стандартам и критериям институциональной и программной аккредитации, а также соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям Государственных образовательных стандартов.

Самооценка образовательной организации/программы проводится на основании требований Государственных образовательных стандартов, а также стандартов и критериев, определяемых Агентством в соответствии с Минимальными требованиями, предъявляемыми к аккредитуемым образовательным организациям начального, среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденными постановлением Правительством Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 года № 670.

Материалы самооценки образовательная организация передает в Агентство в виде отчета в течение 10 рабочих дней со дня завершения процедуры самооценки в соответствии с установленными Агентством требованиями к отчету.

Сроки проведения самооценки согласуются с аккредитуемой образовательной организацией и утверждаются Агентством.»;

- пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Заявление на прохождение аккредитации представляется не менее чем за 6 месяцев до окончания срока действия последней аккредитации.»;

- пункт 15 после слов «вопроса аккредитации» дополнить словом «образовательной»;

- в пункте 16 слово «организации» в различных падежах заменить словами «образовательной организации» в соответствующих падежах;

- в пункте 17 слово «организации» в различных падежах заменить словами «образовательной организации» в соответствующих падежах;

- в абзаце первом пункта 19 слово «Агентство» заменить словом «комиссия»;

3) в Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным организациям начального, среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденные вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«академическая репутация — восприятие в общественном сознании и профессионального сообщества уровня качества предоставляемых образовательных услуг, определяемое результатами обучения выпускников, научными достижениями профессорско-преподавательского состава и академическими ресурсами образовательной организации;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«миссия образовательной организации – основное предназначение, определяющее статус, принципы деятельности, заявления и намерения образовательной организации, совокупность ключевых стратегических целей, вытекающих из объективной оценки собственного потенциала;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«результаты обучения – четкие формулировки, какими знаниями, умениями и навыками будет обладать обучающийся (студент) после завершения процесса обучения.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков