О внесении изменений в некоторые решения правительства КР

Постановление Правительства КР № 799 от 11 декабря 2017 года
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам аккредитации образовательной деятельности
В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих процедуру проведения аккредитации образовательных организаций/программ, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О Национальном аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в области образования» от 4 августа 2014 года № 438 следующие изменения:
в Положении о Национальном аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в области образования, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Задачами Совета являются:
- рассмотрение заявок от организаций и принятие объективного решения о признании/отказе в признании их в качестве аккредитационных агентств;
- осуществление мониторинга соблюдения аккредитационными агентствами предъявляемых к их деятельности требований.»;
- в пункте 7:
в абзаце четвертом слово «трех» заменить словом «двух»;
в абзаце пятом слово «наблюдательного» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- два представителя образовательных организаций, реализующих программы начального, среднего и высшего профессионального образования, не являющиеся руководителями этих организаций;»;
в абзаце седьмом слово «два» заменить словом «три»;
в абзаце восьмом слово «два» заменить словом «три»;
- в пункте 8 слова «решением коллегии соответствующих государственных органов» заменить словами «представлением данного органа»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Представитель общественного совета уполномоченного государственного органа в области образования номинируется в состав Совета решением указанного общественного совета.»;
- в пункте 13:
в абзаце втором цифры «15» заменить цифрами «10»;
в абзаце третьем слова «менеджмента» заменить словом «гарантии»;
- в абзацах втором и четвертом пункта 14 цифру «5» заменить цифрой «3»;
— пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Уполномоченный государственный орган в области образования для формирования состава Совета размещает на своем сайте и в газете «Кут Билим» объявление о приеме заявлений от организаций, указанных в пунктах 8-12 настоящего Положения, с указанием сроков и порядка подачи заявлений.
Заявления организаций рассматривает коллегия уполномоченного государственного органа в области образования, который проводит отбор номинированных кандидатур, в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 13 и 14 настоящего Положения.
Состав Совета утверждается приказом руководителя уполномоченного государственного органа в области образования на основании решения коллегии уполномоченного государственного органа в области образования, сроком на пять лет и размещается на его сайте.»;
- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета вакантные места членов Совета должны быть замещены в срок не позднее двух месяцев в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;
- в абзаце седьмом пункта 22 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на сайте уполномоченного государственного органа в области образования»;
- в абзацах четвертом и пятом пункта 24 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на сайте уполномоченного государственного органа в области образования».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов по независимой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики» от 29 сентября 2015 года № 670 следующие изменения:
1) в Порядке признания аккредитационных агентств в области образования, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) веб-сайта Агентства, на котором размещаются утвержденные критерии, стандарты, процедуры аккредитации и принятия решений, информация о результатах аккредитации;»;
- подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) включение в Международную сеть агентств по обеспечению качества в образовании;»;
- пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) электронный носитель информации, содержащий вышеуказанные документы.»;
- пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случаях поступления жалоб на действия Агентства Совет может проводит внеплановый мониторинг деятельности Агентства.»;
2) в Порядке аккредитации образовательных организаций и программ, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сроки проведения аккредитации в пределах одной образовательной организации/программы должны составлять не менее 6 месяцев.»;
- в пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проведению аккредитации предшествует проведение образовательной организацией самооценки. Целью самооценки является внутренняя оценка соответствия деятельности образовательной организации и программы стандартам и критериям институциональной и программной аккредитации, а также соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям Государственных образовательных стандартов.
Самооценка образовательной организации/программы проводится на основании требований Государственных образовательных стандартов, а также стандартов и критериев, определяемых Агентством в соответствии с Минимальными требованиями, предъявляемыми к аккредитуемым образовательным организациям начального, среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденными постановлением Правительством Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 года № 670.
Материалы самооценки образовательная организация передает в Агентство в виде отчета в течение 10 рабочих дней со дня завершения процедуры самооценки в соответствии с установленными Агентством требованиями к отчету.
Сроки проведения самооценки согласуются с аккредитуемой образовательной организацией и утверждаются Агентством.»;
- пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявление на прохождение аккредитации представляется не менее чем за 6 месяцев до окончания срока действия последней аккредитации.»;
- пункт 15 после слов «вопроса аккредитации» дополнить словом «образовательной»;
- в пункте 16 слово «организации» в различных падежах заменить словами «образовательной организации» в соответствующих падежах;
- в пункте 17 слово «организации» в различных падежах заменить словами «образовательной организации» в соответствующих падежах;
- в абзаце первом пункта 19 слово «Агентство» заменить словом «комиссия»;
3) в Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным организациям начального, среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденные вышеуказанным постановлением:
- в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«академическая репутация — восприятие в общественном сознании и профессионального сообщества уровня качества предоставляемых образовательных услуг, определяемое результатами обучения выпускников, научными достижениями профессорско-преподавательского состава и академическими ресурсами образовательной организации;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«миссия образовательной организации – основное предназначение, определяющее статус, принципы деятельности, заявления и намерения образовательной организации, совокупность ключевых стратегических целей, вытекающих из объективной оценки собственного потенциала;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«результаты обучения – четкие формулировки, какими знаниями, умениями и навыками будет обладать обучающийся (студент) после завершения процесса обучения.».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков