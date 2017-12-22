Подписан закон о ратификации грантового соглашения с Азиатским банком развития

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития «Вторая программа по улучшению инвестиционного климата — Подпрограмма 3» (грант № 0563-KGZ), подписанного 18 декабря 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

В рамках Второй программы улучшения инвестиционного климата — Подпрограмма 3, Правительством Кыргызской Республики осуществлены реформы по следующим направлениям:

— повышение финансового углубления и доступности финансов;

— поощрение комплексной программы государственно-частного партнерства;

— продвижение инвестиций и экспорта;

— упрощение ведения бизнеса.

После ратификации Грантового соглашения АБР будут представлены грантовые средства в размере 25,0 млн долл. США на бюджетную поддержку.

Закон вступает в силу со дня подписания.