Об утверждении правил выдачи удостоверений тракториста-машиниста

Постановление Правительства КР № 819 от 18 декабря 2017 года



Об утверждении Правил приема квалификационных экзаменов, выдачи водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста

В целях введения единого порядка выдачи водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста, в соответствии со статьями 25 и 27 Закона Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

- Правила приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений согласно приложению 1;

- Правила приема квалификационных экзаменов и выдачи удостоверений тракториста-машиниста согласно приложению 2.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Реестра разрешительных документов, выдаваемых органами исполнительной власти и их структурными подразделениями» от 25 февраля 2004 года № 103 следующее изменение:

в Реестре разрешительных документов, выдаваемых органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в разделе «Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики»:

подраздел «Главная государственная техническая инспекция» признать утратившим силу.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 5 февраля 2010 года № 76 следующее изменение:

в Положении о Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац пятнадцатый пункта 6 признать утратившим силу.

4. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке приема экзаменов, выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами» от 4 августа 1999 года № 420;

- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 16 июня 2004 года № 449;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 28 декабря 2005 года № 620;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации и учета, проведения технического осмотра тракторов, самоходных технологических машин (кроме автомототранспорта), прицепов к ним, а также технологических установок, приема квалификационных экзаменов и выдачи удостоверений тракториста-машиниста органами Главной государственной технической инспекции при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики» от 23 августа 2006 года № 603;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке приема экзаменов, выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами» от 4 августа 1999 года № 420» от 25 августа 2011 года № 510;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке приема экзаменов, выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами» от 4 августа 1999 года № 420» от 23 апреля 2015 года № 244.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков