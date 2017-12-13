О денежной компенсации за наем жилья военнослужащим Вооруженных сил КР

Постановление Правительства КР № 800 от 11 декабря 2017 года



О денежной компенсации за поднаем (наем) временного жилого помещения (жилой площади) военнослужащим Вооруженных Сил, других воинских формирований, государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба

В целях упорядочения вопросов выплаты денежной компенсации за поднаем (наем) временного жилого помещения (жилой площади) военнослужащим, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о денежной компенсации за поднаем (наем) временного жилого помещения (жилой площади) военнослужащим Вооруженных Сил, других воинских формирований, государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, согласно приложению.

2. Руководителям государственных органов, входящих в состав Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба:

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

- производить выплату ежемесячной денежной компенсации за поднаем (наем) временного жилого помещения (жилой площади) строго в пределах утвержденных средств на соответствующий год.

3. Уполномоченному государственному органу, ведающему вопросами обороны, в установленном порядке инициировать проект нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих» направленный на установление полномочий Правительства Кыргызской Республики по определению выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) временного жилого помещения (жилой площади).

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6.Приложение Prilozhenie5.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков