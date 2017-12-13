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Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земель

Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земельных участков, на которых расположены 4 пансионата в Иссык-Кульской области.

Соответствующее распоряжение Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Данное решение принято в соответствии с Договором о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 24 декабря 1994 года.

Указанный документ направлен на развитие туризма и привлечения прямых инвестиций. Необходимо отметить, что согласно решению устанавливается порядок оформления права собственности Республики Узбекистан на здания и сооружения, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, а именно:

— пансионат «Бостери» (село Бостери, ранее «Золотые пески»);
— пансионат «Алтын-Жай» (село Кара-Ой, ранее «Рохат-НБУ»);
— пансионат «Энесай» (село Кара-Ой, ранее «Дилором»);
— пансионат «Бустон» (Кун-Чыгышский айыльный аймак Тонского района).

При этом земельные участки, закрепленные за указанными объектами остаются в собственности Кыргызской Республики и будут переданы во временное пользование. Одновременно с этим узбекская сторона берет на себя обязательства по инвестированию средств в течение определенного времени с целью доведения указанных объектов до уровня 3-х или 4-х звездочных отелей в соответствии со стандартами, применяемыми в Кыргызской Республике, по возможности с круглогодичным функционированием.

Следует отметить, что в период строительства, а также при дальнейшем функционировании узбекская сторона возьмет на себя обязательство, что не менее 80% рабочей силы будет задействовано из числа граждан Кыргызской Республики.

В рамках договоренностей предусматривается, что узбекская сторона отзовет иск из Международного арбитражного суда. Таким образом, будет закреплено мирное урегулирование всех имеющихся споров.

Кроме того, данный документ позволит увеличить количество туристов из Республики Узбекистан, а также будет способствовать улучшению взаимоотношений между двумя братскими народами. Необходимо отметить, что строительство пансионатов даст мультипликативный эффект, включая увеличение налогов и будет способствовать дополнительному поступлению средств в республиканский бюджет.
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