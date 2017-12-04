О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 октября 2017 года.

Целью Закона является устранение коррупционных механизмов при призыве на военную и альтернативную службы.

Положения принятого Закона среди прочего предусматривают:

отмену критерия призыва на альтернативную службу «по наличию судимости»;

отмену критерия призыва на альтернативную службу «по состоянию здоровья» (при этом граждане, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе, как и согласно действующей редакции Закона, будут освобождаться от призыва на военную службу и исключаться с учета);

введение нового критерия призыва «изъявление желания выполнить общественно полезную работу»;

дополнение понятийного аппарата Закона следующими понятиями: «наряд по призыву на срочную военную службу» и «общественно-полезная работа»;

дополнение положений Закона нормой, согласно которой к числу требований, предъявляемых к гражданам, поступающим на военную службу по контракту отнесено требование не только быть гражданином Кыргызской Республики, но и не иметь иное гражданство;

внесение в Закон положений, согласно которым все средства за прохождение альтернативной службы, ранее в соответствии с положениями Закона поступавшие на специальные счета различных государственных органов будут поступать в доход республиканского бюджета.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.