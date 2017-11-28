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Об утверждении требований к обеспечению безопасности персональных данных

Постановление Правительства КР № 760 от 21 ноября 2017 года

Об утверждении Требований к обеспечению безопасности и защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных

В соответствии со статьей 21 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Требования к обеспечению безопасности и защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных (далее — Требования), согласно приложению.
Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики по согласованию с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в недельный срок разработать и утвердить:

— Типовой перечень угроз безопасности персональных данных при обработке персональных данных в информационных системах, содержащий все виды и типы предполагаемых угроз;

— методику определения угроз безопасности в информационных системах персональных данных;

— форму перечня видов угроз.
Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным государственным органам, органам местного самоуправления (по согласованию) в месячный срок:

— разработать и утвердить отраслевые перечни угроз безопасности персональных данных при обработке персональных данных в информационных системах, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности, с учетом содержания персональных данных, характера и способов их обработки;

— принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения настоящего постановления.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций и отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков

prilozhenie1.rar

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