20:31
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Официально

Об установлении минимальных розничных цен на сигареты

Постановление Правительства КР № 763 от 21 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра» от 13 декабря 2016 года № 668 

В целях сокращения потребления табака и укрепления здоровья населения, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра» от 13 декабря 2016 года № 668 следующие изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить минимальные розничные цены на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра в следующих размерах:

Период - Минимальная розничная цена за 20 (двадцать) штук сигарет

C 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно - 50 сомов
C 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно - 60 сомов
C 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно - 70 сомов
C 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно - 80 сомов
С 1 января 2022 года - 90 сомов»;

 - дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«2*1. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством экономики Кыргызской Республики при необходимости вносить в установленном порядке предложения по пересмотру минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 97
Версия для печати
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;закон о&nbsp;Верховном суде и&nbsp;местных судах О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
О&nbsp;переводе земель Ак-Талинского айылного аймака О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС&nbsp;КР Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр