Постановление Правительства КР № 763 от 21 ноября 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра» от 13 декабря 2016 года № 668

В целях сокращения потребления табака и укрепления здоровья населения, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра» от 13 декабря 2016 года № 668 следующие изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить минимальные розничные цены на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра в следующих размерах:

Период - Минимальная розничная цена за 20 (двадцать) штук сигарет

C 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно - 50 сомов

C 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно - 60 сомов

C 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно - 70 сомов

C 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно - 80 сомов

С 1 января 2022 года - 90 сомов»;

- дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«2*1. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством экономики Кыргызской Республики при необходимости вносить в установленном порядке предложения по пересмотру минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков