Подписаны законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР и о внесении изменений в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Законы Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике») и «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании», принятыми в целях повышения эффективности пенсионной системы, усиления страховых принципов назначения пенсий, повышения пенсионного обеспечения граждан и оптимизации расходов из республиканского бюджета на выплату базовой части пенсии.

Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике») вносятся изменения в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании», которые предусматривают:

— введения новых норм индексации страховых частей пенсий и законодательное закрепление определения коэффициента индексации страховых частей пенсий, которая составляет величину не менее среднего значения от суммы индекса потребительских цен и роста среднемесячной заработной платы, сложившейся за предыдущий год. При этом размер повышения должен составлять не менее величины роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда. Порядок индексации пенсий определяется Правительством;

— установление размера общей пенсии инвалида 1 группы — не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, фактически сложившейся за предыдущий календарный год;

— ежегодную индексацию суммы накопленных взносов за весь период их уплаты, в зависимости от величины индекса потребительских цен, фактически сложившейся за предыдущий календарный год;

— упрощение процедуры подтверждения размера заработной платы до 1996 года (в случае его отсутствия или утере архивных документов по заработной плате) для исчисления размера пенсии, с его увеличением в зависимости от страхового стажа: до 15 лет — 200 процентов, от 15 лет до 20 лет — 250 процентов, от 20 лет и выше — 300 процентов;

— закрепление права пенсионеров на разовый перерасчет пенсий для исчисления страховых частей пенсии (СП1), в случае предоставления новых данных в течение трех лет со дня назначения пенсии.

Поскольку вопрос применения минимальной заработной платы регулируется Законом «О минимальной заработной плате в КР» принятым Законом вносится изменение в статью 3 указанного Закона, согласно которому минимальная заработная плата используется для определения размера среднемесячной заработной платы при исчислении страховой части пенсий СП1.

Согласно статье 3 принятого Закона, Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, за исключением положения об установлении размера общей пенсии инвалида 1 группы — не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, фактически сложившейся за предыдущий календарный год, которому придана обратная сила с 1 октября 2016 года. При этом Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Наряду с вышеотмеченным Законом КР Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании».

В соответствии с действующей редакцией статьи 7 Закона «О государственном пенсионном социальном страховании», размер базовой части пенсии устанавливается Жогорку Кенешем законом в едином для всех видов пенсионного страхования размере. Поскольку вносимые изменения предполагают ежегодную индексацию размера базовой части пенсий, в целях оперативности принятия решений, принятым Законом предусмотрено, что размер базовой части пенсии устанавливается Правительством. При этом, базовая часть пенсии назначается и выплачивается только тем лицам, страховая часть пенсии которых на дату назначения пенсии не превышает величины трех прожиточных минимумов пенсионера.

Согласно изменениям в часть 4 статьи 7 Закона, в целях обеспечения защиты интересов пенсионеров проводится индексация базовой и страховых частей пенсии. Условием для проведения индексации базовой части пенсии является увеличение величины средней заработной платы по республике за предыдущий календарный год, предшествующий индексации. Базовая часть пенсии индексируется, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера (фактически сложившейся за предыдущий календарный год).

В соответствии со статьей 3 принятого Закона, Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. При этом Закон «Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2011 года» признается утратившим силу. Правительству поручается в месячный срок принять соответствующие нормативные правовые акты для реализации настоящего Закона.