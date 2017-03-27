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Об утверждении положения о тендере на строительство малых гидроэлектростанций

Постановления Правительства КР № 175 от 24 марта 2017 года

Об утверждении Положения о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике

В целях развития приоритетных отраслей экономики, привлечения инвестиций, повышения гидроэнергетического потенциала и реализации перспективных проектов в гидроэнергетической отрасли страны, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об электроэнергетике», «Об энергетике» и «О возобновляемых источниках энергии», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Положение 111.doc

Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/48040/
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