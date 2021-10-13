18:19
USD 84.80
EUR 98.03
RUB 1.18
Официально

Подписано постановление в соглашении между Кыргызстаном и Туркменистаном

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28.09.2021 г.№ 189
Об утверждении Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года, подписанного 28 июня 2021 года в городе Ашхабад

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года, подписанный 28 июня 2021 года в городе Ашхабад (далее — Протокол).

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить туркменскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Протокола.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/210291/
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Туркменистана выпустил очередную книгу. Граждан обязали ее приобрести
Кыргызстан будет покупать электроэнергию у Туркменистана
В Сети обсуждают спортивный костюм Садыра Жапарова за $10 тысяч
Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать систему здравоохранения
Неформальная встреча глав ЦА. Яхты, фитнес и спортивные костюмы
Встреча пятерки в Туркменбаши. Какие заявления сделал Садыр Жапаров
Главы Центральной Азии прокатились на яхте по Каспийскому морю
Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с рабочим визитом
Садыр Жапаров встретится с президентами стран Центральной Азии в Туркменистане
Туркменистан ждет. Президенты стран Центральной Азии соберутся на саммит
Популярные новости
Подписан конституционный Закон &laquo;О&nbsp;Кабинете Министров Кыргызской Республики&raquo; Подписан конституционный Закон «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»
Улукбек Марипов освобожден от&nbsp;исполнения обязанностей председателя кабмина Улукбек Марипов освобожден от исполнения обязанностей председателя кабмина
Утвержден перечень спецтоваров и&nbsp;оборудования для строительства энергоустановок Утвержден перечень спецтоваров и оборудования для строительства энергоустановок
Равшанбек Сабиров освобожден от&nbsp;должности советника президента Равшанбек Сабиров освобожден от должности советника президента
Бизнес
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
13 октября, среда
18:13
Президенту не нравится, что в ЖК вводят в заблуждение людей. А кабмину можно? Президенту не нравится, что в ЖК вводят в заблуждение л...
18:00
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
17:46
Президент призвал вновь баллотирующихся депутатов прекратить подкуп избирателей
17:38
Садыр Жапаров обещает жесткие требования к новому кабинету министров
17:21
Новый состав правительства принял присягу