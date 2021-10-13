Подписано постановление в соглашении между Кыргызстаном и Туркменистаном

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28.09.2021 г.№ 189

Об утверждении Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года, подписанного 28 июня 2021 года в городе Ашхабад

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года, подписанный 28 июня 2021 года в городе Ашхабад (далее — Протокол).

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить туркменскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Протокола.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов