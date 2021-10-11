18:35
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Официально

Утвержден перечень спецтоваров и оборудования для строительства энергоустановок

Утвержден перечень специализированных товаров и оборудования, предназначенных для строительства энергетических установок на основе использования возобновляемых источников энергии, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Улукбек Марипов.

Перечень утвержден в целях привлечения инвестиций и создания условий для развития возобновляемых источников энергии.

Специализированные товары и оборудование, указанные в перечне, освобождаются от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики, при условии подтверждения уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере энергетики, их целевого назначения.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/209931/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Для энергонезависимости КР нужно 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии
Пострадавшим в баткенских событиях налогоплательщикам предоставлены льготы
Кабмин пересмотрит тарифы на свет для населения в 2022 году
Внимание, водители! Идет рейд по выявлению неплательщиков налога на транспорт
Новый Налоговый кодекс. Без цифровизации и бизнеса, но с ростом цен
Минэнерго обещает: Веерных отключений света зимой не будет
С начала года собрано 66,1 миллиарда сомов налогов
Налоговая задолженность есть у 165 тысяч налогоплательщиков
Депутат недоволен тем, что «Яндекс.Такси» не платит налоги
Кыргызстан и Нидерланды обсудили соглашение о двойном налогообложении
Популярные новости
Подписано постановление об&nbsp;установлении профессионального праздника Подписано постановление об установлении профессионального праздника
Внесены изменения в&nbsp;постановление правительства&nbsp;КР Внесены изменения в постановление правительства КР
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет 12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь