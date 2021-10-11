Утвержден перечень спецтоваров и оборудования для строительства энергоустановок

Утвержден перечень специализированных товаров и оборудования, предназначенных для строительства энергетических установок на основе использования возобновляемых источников энергии, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Улукбек Марипов.

Перечень утвержден в целях привлечения инвестиций и создания условий для развития возобновляемых источников энергии.

Специализированные товары и оборудование, указанные в перечне, освобождаются от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики, при условии подтверждения уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере энергетики, их целевого назначения.