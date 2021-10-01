Внесены изменения в постановление правительства

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 27.09.2021 г. № 186

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735

В целях совершенствования налогового администрирования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735 следующие изменения:

в Положении о порядке обследования, возмещения и возврата из бюджета суммы превышения налога на добавленную стоимость, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу;

— пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При возмещении суммы превышения НДС в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящего Положения облагаемый субъект обязан представить в налоговый орган справку установленного образца таможенного органа, производящего таможенное оформление согласно приложению № 1 к настоящему Положению, о факте ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике товаров, в отношении которых возникнет обязанность по уплате НДС на импорт при условии помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, взимаемого таможенными органами Кыргызской Республики.

Справка выдается таможенным органом не позднее 2-х календарных дней с момента подачи облагаемым субъектом заявления в таможенный орган согласно приложению № 1*1, при фактическом поступлении товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, наличии товаросопроводительных документов к ним и возникшему при этом обязательству по уплате НДС на импорт, взимаемого таможенными органами Кыргызской Республики.

Контроль за использованием возмещенных сумм превышения НДС осуществляет таможенный орган, выдавший справку о факте ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике товаров, в отношении которых возникнет обязанность по уплате НДС на импорт при условии помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, взимаемого таможенными органами Кыргызской Республики.

Возмещенные суммы превышения НДС используются исключительно в отношении ввезенных товаров, указанных в выданной справке.»;

— абзац четвертый пункта 30 изложить в следующей редакции:

«- при возмещении суммы превышения НДС в счет уплаты НДС на импорт — оригинал справки таможенного органа, производящего таможенное оформление о факте ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике товаров, в отношении которых возникнет обязанность по уплате НДС на импорт при условии помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;»;

— приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

— дополнить приложением № 1*1 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов