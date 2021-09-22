Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2021 года № 171

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке постановки на консульский учет и снятия с консульского учета граждан Кыргызской Республики посредством использования автоматизированной информационной системы «Консульский учет» от 25 ноября 2019 года № 632

В целях дальнейшего совершенствования механизмов постановки и снятия с консульского учета, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1.Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке постановки на консульский учет и снятия с консульского учета граждан Кыргызской Республики посредством использования автоматизированной информационной системы «Консульский учет» от 25 ноября 2019 года № 632 следующие изменения:

в Положении о порядке постановки на консульский учет и снятия с консульского учета граждан Кыргызской Республики посредством использования автоматизированной информационной системы «Консульский учет», утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в наименовании слова «посредством использования автоматизированной информационной системы «Консульский учет»» исключить;

— в пункте 1:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем:

слова «, в том числе,» исключить, после слов «Консульский учет» дополнить словами «(далее — АИС «Консульский учет»)»;

в абзаце четвертом слова «Автоматизированная информационная система «Консульский учет» (далее — консульский учет)» заменить словами «АИС «Консульский учет»»;

дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«Автоматизированная информационная система «Адресно-справочное бюро» (далее — АИС «АСБ») — система, являющаяся совокупностью программных аппаратных средств, предназначенная для автоматизации деятельности, связанной с осуществлением регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания, составляемая и используемая органом регистрационного учета.

Автоматизированная информационная система «Истребование» (далее — АИС «Истребование») — совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации об истребовании и/или подтверждении подлинности документов, выданных уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики, путем предоставления справки дипломатического представительства или консульского учреждения Кыргызской Республики.»;

— абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В порядке, установленном абзацем первым пункта 13 настоящего Положения, ответственным органом в Кыргызской Республике за снятие с консульского учета граждан Кыргызской Республики является консульская служба уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, осуществляющего деятельность по реализации государственной политики и управлению в сфере иностранных дел

(далее — консульская служба), либо уполномоченный государственный орган в сфере регистрации населения в случае регистрации по месту жительства на территории Кыргызской Республики.»;

— абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

— пункт 6 дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания:

«В случае, если гражданин не был снят с регистрационного учета по месту жительства в Кыргызской Республике, то при обращении в загранучреждение Кыргызской Республики в стране пребывания о постановке на постоянный консульский учет данным гражданином представляется заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Кыргызской Республике и истребовании адресного листка выбытия по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению.

Консул посредством АИС «Консульский учет» направляет заявление гражданина о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Кыргызской Республике в адрес уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения.

Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения после снятия гражданина Кыргызской Республики с регистрационного учета на основании его заявления, посредством АИС «Истребование» направляет адресный листок выбытия в адрес загранучреждения Кыргызской Республики.»;

— в пункте 8:

подпункт 4 признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова «(цветная фотография подается в электронном виде)» заменить словами «(в том числе, цветная фотография с четким изображением лица)»;

— в пункте 11:

подпункт 3 признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «(цветная фотография подается в электронном виде)» заменить словами «(в том числе, цветная фотография с четким изображением лица)»;

— абзацы первый — седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции:

«Снятие с консульского учета граждан Кыргызской Республики в иностранном государстве осуществляется по заявлению граждан Кыргызской Республики, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению в следующих случаях:

— возвращение гражданина в Кыргызскую Республику;

— выезд гражданина Кыргызской Республики для проживания в другое иностранное государство;

— изменение гражданином Кыргызской Республики места жительства в пределах одного иностранного государства, с переездом на территорию консульского округа другого консульского учреждения.

Снятие с консульского учета граждан Кыргызской Республики в иностранном государстве осуществляется без заявления гражданина Кыргызской Республики в следующих случаях:

— выход из гражданства Кыргызской Республики;

— смерть гражданина Кыргызской Республики.»;

— абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Граждане Кыргызской Республики, не снявшиеся с консульского учета и выехавшие в Кыргызскую Республику, могут быть сняты с консульского учета в консульской службе при обращении с заявлением по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, либо в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации населения — в случае регистрации по месту жительства на территории Кыргызской Республики.»;

— приложения 2, 5–7, 9 изложить в редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.