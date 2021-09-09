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Учреждено Посольство Кыргызской Республики в Венгрии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об учреждении Посольства Кыргызской Республики в Венгрии».

Так в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской Республики» и пунктом 10 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики», в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызской Республики с Венгрией постановляется:

Учредить Посольство Кыргызской Республики в Венгрии с местопребыванием в городе Будапешт.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности Посольства Кыргызской Республики в Венгрии;

— привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/206582/
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