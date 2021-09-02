Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 27 августа 2021 года № 156

О пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин

В целях обеспечения совершенствования применения контрольно-кассовых машин в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, в соответствии со статьей 109 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Временное положение о пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин согласно приложению.

Установить, что Временное положение о пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин действует до 31 декабря 2021 года.

Государственной налоговой службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики принять меры по организации проведения пилотного проекта с даты вступления в силу настоящего постановления и утвердить:

временный реестр контрольно-кассовых машин, применяющихся в пилотном проекте;

временные технические требования к контрольно-кассовым машинам и фискальным модулям, внедряемым в рамках пилотного проекта системы администрирования контрольно-кассовых машин.

Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики, Министерству цифрового развития Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики оказать содействие Государственной налоговой службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики в организации и проведении пилотного проекта системы администрирования контрольно-кассовых машин.

Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики, Министерству цифрового развития Кыргызской Республики и Государственной налоговой службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики по результатам проведенного пилотного проекта разработать и внести в установленном порядке в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекты соответствующих актов, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие порядок регистрации и применения контрольно-кассовых машин.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов