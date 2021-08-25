Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики».

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Глава государства формирует и возглавляет Совет безопасности Кыргызской Республики.

Данным Указом сформирован Совет безопасности страны в следующем составе:

Президент Кыргызской Республики, председатель Совета безопасности;

— заместитель Председателя Совета безопасности;

— секретарь Совета безопасности;

— члены Совета безопасности.

Членами Совета безопасности являются:

— Торага Жогорку Кенеша;

— Председатель Кабинета Министров;

— Руководитель Администрации Президента;

— государственный секретарь;

— генеральный прокурор;

— руководитель государственного органа в сфере обороны;

— руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;

— руководитель гос ударственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;

— руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;

— руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности.