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Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики».

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Глава государства формирует и возглавляет Совет безопасности Кыргызской Республики.

Данным Указом сформирован Совет безопасности страны в следующем составе:

Президент Кыргызской Республики, председатель Совета безопасности;
— заместитель Председателя Совета безопасности;
— секретарь Совета безопасности;
— члены Совета безопасности.
Членами Совета безопасности являются:
— Торага Жогорку Кенеша;
— Председатель Кабинета Министров;
— Руководитель Администрации Президента;
— государственный секретарь;
— генеральный прокурор;
— руководитель государственного органа в сфере обороны;
— руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;
— руководитель гос ударственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;
— руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;
— руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205076/
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