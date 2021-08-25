Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики».
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Глава государства формирует и возглавляет Совет безопасности Кыргызской Республики.
Данным Указом сформирован Совет безопасности страны в следующем составе:
Президент Кыргызской Республики, председатель Совета безопасности;
— заместитель Председателя Совета безопасности;
— секретарь Совета безопасности;
— члены Совета безопасности.
Членами Совета безопасности являются:
— Торага Жогорку Кенеша;
— Председатель Кабинета Министров;
— Руководитель Администрации Президента;
— государственный секретарь;
— генеральный прокурор;
— руководитель государственного органа в сфере обороны;
— руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;
— руководитель гос ударственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;
— руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;
— руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности.