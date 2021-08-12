Внесены изменения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 11 августа 2021 года № 121

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере образования

В целях обеспечения качества образования, поэтапного перехода на офлайн обучение с учетом эпидемиологической ситуации в стране, а также создания благоприятных условий для развития туризма, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах, регулирующих деятельность системы начального профессионального образования» от 25 апреля 2003 года № 245 следующее изменение:

в Типовом положении об образовательных организациях начального профессионального образования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 11 цифру «1» заменить цифрами «15».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 3 февраля 2004 года № 53 следующее изменение:

в Положении об образовательной организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 3.4 цифру «1» заменить цифрами «15».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения об общеобразовательной организации» от 12 сентября 2011 года № 541 следующее изменение:

в Типовом положении об общеобразовательной организации, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в абзаце первом пункта 33 цифру «1» заменить цифрами «15».

4. Министерству образования и науки Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов