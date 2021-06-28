Подписан закон о Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики».
Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2021 года.
Основной целью данного конституционного Закона является совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования полномочий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее — Центральная избирательная комиссия).
Конституционным Законом определяется правовой статус и принципы деятельности Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.