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Подписан закон о Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики».

Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2021 года.

Основной целью данного конституционного Закона является совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования полномочий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее — Центральная избирательная комиссия).

Конституционным Законом определяется правовой статус и принципы деятельности Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/199152/
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