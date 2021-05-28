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Внесены изменения в постановление правительства КР

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 21 мая 2021 года № 13

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года» от 9 апреля 2021 года № 137

В целях обеспечения стабильного прохождения отраслями экономики и населением Кыргызской Республики осенне-зимнего периода 2021/2022 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года» от 9 апреля 2021 года № 137 следующие изменения:

— приложения 9 — 12, 16 и 17 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1 — 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/195578/
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