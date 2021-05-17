Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 4 мая 2021 года № 204

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления информации из Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 июня 2020 года № 329

В целях оптимизации процедур оказания услуги по предоставлению банкам, небанковским финансово-кредитным организациям, кредитным бюро, нотариальным конторам и частным нотариусам, операторам мобильной сотовой связи, операторам платежных систем, платежным организациям и аккредитованным удостоверяющим центрам информации из Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики о действительных и недействительных национальных паспортах граждан Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления информации из Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 июня 2020 года № 329 следующие изменения:

— преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях предоставления банкам, небанковским финансово-кредитным организациям, кредитным бюро, нотариальным конторам и частным нотариусам, операторам мобильной сотовой связи, операторам платежных систем, платежным организациям и аккредитованным удостоверяющим центрам информации из Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики

о действительных и недействительных национальных паспортах граждан Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:»;

в Положении о порядке предоставления информации из Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о порядке предоставления информации из Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики разработано в целях обеспечения банков, небанковских финансово-кредитных организаций, кредитных бюро, нотариальных контор и частных нотариусов, операторов мобильной сотовой связи, операторов платежных систем, платежных организаций и аккредитованных удостоверяющих центров (далее — получатели) актуальной информацией

о действительных и недействительных паспортах граждан Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) и идентификационных картах —паспортах граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) посредством электронного сервиса Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.»;

— в пункте 2 слово «Правительстве» заменить словами «Министерстве юстиции»;

— в пункте 14 слово «ежедекадно» заменить словом «ежемесячно».

2. Министерству юстиции Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:

— распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2017 года № 544-р;

— распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 30 ноября 2018 года № 421-р.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов