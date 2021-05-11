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Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 4 мая 2021 года № 202

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики» от 26 октября 2011 года № 674

В целях упорядочения порядка проведения радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики» от 26 октября 2011 года № 674 следующее изменение:

— пункт 2 дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

" - «Иркештам-автодорожный», Ошская область, Алайский район (4 км восточнее села Нур);

— «Торугарт-автодорожный», Нарынская область, Ат-Башинский район (531 км автодороги Бишкек — Кашгар (КНР).".

2. Уполномоченному органу в области здравоохранения по обеспечению радиационной безопасности со дня вступления в силу настоящего постановления:

— прекратить осуществление радиационного контроля в пунктах пропуска, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

— передать полномочия по осуществлению радиационного контроля уполномоченному государственному органу в сфере таможенного дела.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/193682/
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