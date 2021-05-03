17:07
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Официально

О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 3 мая 2021 года № 177

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159

В целях снижения затрат физических и юридических лиц при подаче исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного негативным воздействием на окружающую среду, за нарушение природоохранного законодательства, нерациональное использование природных ресурсов, в соответствии со статьей 139 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах, с учетом постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 апреля 2021 года № 4536-VI, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159 следующее изменение:

в ставках государственной пошлины, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) с исковых заявлений физических и юридических лиц о возмещении ущерба, причиненного негативным воздействием на окружающую среду, за нарушение природоохранного законодательства, нерациональное использование природных ресурсов — 1-кратный размер расчетного показателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/192726/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Об утверждении Порядка организации экологических коридоров в Кыргызстане
Работникам культуры, искусства и информации повышена зарплата. Кому и насколько
Внесены изменения в некоторые решения правительства
Подписано постановление об инструкции о порядке истребования документов
О признании утратившим силу постановления правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление правительства о стоимости консульских услуг
О внесении изменений в постановление правительства
Популярные новости
О&nbsp;проведении национальной кампании по&nbsp;перерегистрации транспортных средств О проведении национальной кампании по перерегистрации транспортных средств
Назначен ряд судей местных судов Назначен ряд судей местных судов
О&nbsp;товарах, облагаемых налогом на&nbsp;добавленную стоимость по&nbsp;ставке ноль процентов О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов
Бизнес
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
3 мая, понедельник
16:59
Директора Национального центра охраны материнства и детства уволили Директора Национального центра охраны материнства и дет...
16:54
Фото дня. Уставшие пограничники Кыргызстана уснули в боевой машине
16:45
Депутаты предлагают поднять заработную плату пограничникам
16:35
Ситуация на границе. Стали известны подробности смерти мальчика в селе Арка
16:26
Ситуация на границе. Жогорку Кенеш готовит обращение к мировому сообществу