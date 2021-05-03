Постановление Правительства КР от 3 мая 2021 года № 177

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159

В целях снижения затрат физических и юридических лиц при подаче исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного негативным воздействием на окружающую среду, за нарушение природоохранного законодательства, нерациональное использование природных ресурсов, в соответствии со статьей 139 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах, с учетом постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 апреля 2021 года № 4536-VI, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159 следующее изменение:

в ставках государственной пошлины, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) с исковых заявлений физических и юридических лиц о возмещении ущерба, причиненного негативным воздействием на окружающую среду, за нарушение природоохранного законодательства, нерациональное использование природных ресурсов — 1-кратный размер расчетного показателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов