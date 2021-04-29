16:53
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Официально

О проведении национальной кампании по перерегистрации транспортных средств

Постановление Правительства КР от 22 апреля 2021 года № 163

О проведении национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению»
от 8 февраля 2021 года № 27, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Государственной регистрационной службе при Министерстве юстиции Кыргызской Республики:

— провести в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года национальную кампанию по государственной перерегистрации транспортных средств физических и юридических лиц с нулевой ставкой сбора;

— организовать в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах информационную кампанию о проведении национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств в указанный период.

2. На период проведения национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств с 1 июня по
31 декабря 2021 года:

— установить ставку сбора за государственную перерегистрацию транспортных средств для физических и юридических лиц в размере ноль процентов;

— приостановить действие пункта 68 Правил государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июня 2017 года № 407, в части размера сбора, взимаемого за перерегистрацию транспортных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/192104/
просмотров: 18
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 июня перерегистрация автомобилей будет дешевле
В мае начнется прием документов для выдачи биометрических паспортов
Паспорт кыргызстанки отдали другому человеку. В ГРС нашли виновного
В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Правительство до 1 мая разработает электронные паспорта и другие документы
Центры обслуживания населения будут работать до 22.00
В ЦОНах упростили процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов
Таможенники рекомендуют кыргызстанцам не приобретать авто с абхазскими номерами
Бесконечные очереди. Бишкекчане снова жалуются на работу ЦОН
ГРС проведет аукцион по продаже использованных госномеров на авто
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении протокола между правительствами Кыргызстана и&nbsp;Турции Об утверждении протокола между правительствами Кыргызстана и Турции
Назначен ряд судей местных судов Назначен ряд судей местных судов
Постановление о&nbsp;декларациях о&nbsp;добровольном декларировании имущества и&nbsp;доходов Постановление о декларациях о добровольном декларировании имущества и доходов
Подписано постановление о&nbsp;порядке выдачи документов госорганами Подписано постановление о порядке выдачи документов госорганами
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
29 апреля, четверг
16:45
Инцидент на границе. Глава МЧС Бообек Ажикеев выехал в эпицентр конфликта Инцидент на границе. Глава МЧС Бообек Ажикеев выехал в ...
16:42
Инцидент на границе. На митинге требуют встречи с премьер-министром
16:13
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК
16:09
Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан
16:00
Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана