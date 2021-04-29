О проведении национальной кампании по перерегистрации транспортных средств

Постановление Правительства КР от 22 апреля 2021 года № 163

О проведении национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

от 8 февраля 2021 года № 27, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Государственной регистрационной службе при Министерстве юстиции Кыргызской Республики:

— провести в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года национальную кампанию по государственной перерегистрации транспортных средств физических и юридических лиц с нулевой ставкой сбора;

— организовать в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах информационную кампанию о проведении национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств в указанный период.

2. На период проведения национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств с 1 июня по

31 декабря 2021 года:

— установить ставку сбора за государственную перерегистрацию транспортных средств для физических и юридических лиц в размере ноль процентов;

— приостановить действие пункта 68 Правил государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июня 2017 года № 407, в части размера сбора, взимаемого за перерегистрацию транспортных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.