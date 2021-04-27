Об утверждении протокола между правительствами Кыргызстана и Турции

Постановление Правительства КР № 150 от 19 апреля 2021 года

Об утверждении Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области печати и информации, подписанного 9 апреля 2018 года в городе Анкара

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области печати и информации, подписанный 9 апреля 2018 года в городе Анкара.

Определить Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики органом, ответственным за реализацию вышеуказанного Протокола.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Протокола.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов