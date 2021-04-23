Постановление Правительства КР от 21 апреля 2021 года № 160

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» от 17 августа 2020 года № 132, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735 следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«- Положение о порядке и условиях возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с международными обязательствами Кыргызской Республики;»;

2) Положение о порядке возврата налога на добавленную стоимость дипломатическим представительствам, консульским учреждениям иностранных государств и приравненным к ним представительствам международных организаций, аккредитованным в Кыргызской Республике, а также их сотрудникам, включая членов их семей, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.