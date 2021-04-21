Постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2021 года № 159.

О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2019 года № 554 «О порядке маркировки отдельных товаров в Кыргызской Республике средствами цифровой идентификации».

В целях реализации требований Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, подписанного 2 февраля 2018 года в г. Алматы, в соответствии со статьями 10 и 17 Конституционного закона Кыргызской Республики «О Правительство Кыргызской Республики»

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

от 17 октября 2019 года № 554 «О порядке маркировки отдельных товаров в Кыргызской Республике средствами цифровой идентификации» следующие изменения:

— Пункт 1 дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания:

«- Методические правила маркировки алкогольной продукции средствами цифровой идентификации согласно приложению 3;

— Методические правила маркировки табачных изделий средствами цифровой идентификации согласно приложению 4. »;

— в пункте 2 слова «Правительство Кыргызской Республики» заменить словами «Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики»;

— абзац первого пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики совместно с Государственной службой цифрового развития при Правительстве Кыргызской Республики: »;

— в редакции согласно приложению к настоящему постановлению дополнить приложениями 3 и

4.

2. Установить до 1 января 2022 года:

1) изъятие маркированных товаров из оборота осуществляется техническим оператором по истечении 1 года со дня введения данного кода маркировки в автоматизированной информационной системе «Маркировка товаров» путем изменения статуса кода маркировки «условно выведено из оборота». «;

2) при изъятии из обращения товаров с пометкой «условно изъятые из оборота» через кассу технический оператор заменяет код маркировки на статус «изъят из оборота»;

3) введение маркированных товаров в оборот путем уведомления технического оператора о перемещении / ввозе маркированных товаров на территорию Кыргызской Республики через автоматизированную информационную систему «Маркировка товаров».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А. Марипов