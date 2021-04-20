Постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2021 года № 146.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере предоставления земельных участков для строительства энергоустановок с использованием возобновляемых источников энергии.

В целях создания условий для развития возобновляемых источников энергии в соответствии со статьями 10 и 17 Конституционного закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка пользования и распоряжения Государственным лесным фондом» от 10 апреля 2018 года № 192:

в порядке использования и управления Государственным лесным фондом, утвержденного вышеуказанным постановлением:

— абзац второго пункта 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) выполнение работ по строительству энергоустановок с использованием возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ).»;

— абзац одиннадцатый пункта 5 после слов «и недропользование» дополнить словами «а также строительство электростанций с использованием ВИЭ»;

— Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- в случае выделения земель Государственного лесного фонда для строительства электростанций с использованием ВИЭ энергокомпаниями и другими организациями, имеющими соответствующую квалификацию для оценки технико-экономических показателей объекта.»;

*1 — 23, следующий параграф должен быть добавлен:

«23 *1 . При рассмотрении документов кандидатов на выделение земельных участков под строительство энергообъектов с использованием ВИЭ комиссия учитывает следующие критерии:

1) наличие предварительного технико-экономического обоснования, в том числе:

— технико-экономические показатели объекта: объем годовой выработки электрической или тепловой энергии, объем финансирования и срок окупаемости, срок строительства, ввода в эксплуатацию и начала передачи электрической и тепловой энергии;

— отчет об оценке воздействия на окружающую среду, выданный в соответствии с порядком проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным Правительством Кыргызской Республики;

2) опыт участия в реализации проектов самостоятельно или совместно с другими лицами в отношении аналогичных объектов с использованием ВИЭ, что является приоритетным. »;

— Пункт 32 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) аннулирование свидетельства о включении в Реестр субъектов ВИЭ»;

— Главу 4 дополнить пунктом 9 1 следующего содержания :

«§ 9*1 . Строительство электростанций с использованием ВИЭ на землях государственного лесного фонда.

74*1 . Предоставление права землепользования Государственного лесного фонда для строительства объектов энергетики с использованием ВИЭ осуществляется на основании договора между территориальным органом государственного управления лесами и лесопользователем.

74*2 . Земельный участок передан в аренду субъекту ВИЭ на срок, установленный в соответствии с настоящим Положением. Территориальные органы государственного управления лесами устанавливают арендную плату в размере, не превышающем двух ставок земельного налога.

74*3 . Условия использования арендованного земельного участка определяются в соответствии с проектной документацией на строительство энергообъектов с использованием ВИЭ и договором аренды земельного участка.

74*4 . На землях государственного лесного фонда энергообъекты для использования ВИЭ должны устанавливаться на нелесных землях и способами, не ведущими к ухудшению защитных свойств леса, пожарной безопасности, экологических и санитарных условий, а также условий их содержания. воспроизведение ».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2019 года № 535 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности»:

Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвержденное вышеуказанным постановлением:

— Пункт 11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) на строительство электростанций с использованием ВИЭ для субъектов возобновляемых источников энергии в соответствии с главой 4 1 настоящего Положения .»;

— Глава 4*1 добавить со следующим содержанием :

"4*1 . Вопросы аренды земельных участков для строительства электростанций с использованием возобновляемых источников энергии

55*1 . Земельные участки в государственной собственности для строительства объектов энергетики с использованием ВИЭ сдаются в аренду государственными органами, подчиненными земельному участку победителю конкурса на право заключения договора аренды земельного участка.

Земельные участки, уполномоченные уполномоченным государственным органом по разработке энергетической политики на бессрочное (бессрочное) пользование, сдаются в аренду победителю конкурса на строительство объектов энергетики ВИЭ.

55*2 . Земельные участки в государственной собственности для строительства объектов энергетики с использованием ВИЭ предоставляются на основании следующих критериев:

1) наличие предварительного технико-экономического обоснования, в том числе:

— технико-экономические показатели объекта: объем годовой выработки электрической или тепловой энергии, объем финансирования и срок окупаемости, срок строительства, ввода в эксплуатацию и начала передачи электрической и тепловой энергии;

— отчет об оценке воздействия на окружающую среду, выданный в соответствии с порядком проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным Правительством Кыргызской Республики;

2) при предоставлении прав на землю — опыт реализации проекта строительства энергообъектов с использованием ВИЭ самостоятельно или совместно с другими субъектами ВИЭ, имеющий опыт реализации проектов для аналогичных объектов с использованием ВИЭ, что является приоритетным.

55*3 . Условия использования арендованного земельного участка реализуются в соответствии с проектной документацией на строительство энергообъектов с использованием ВИЭ и договором аренды земельного участка.

55*4 . Земельный участок передан в аренду субъекту ВИЭ на срок, установленный настоящим Положением.

55*5 . Размер арендной платы, порядок и условия ее оплаты за аренду земельных участков в бессрочное пользование уполномоченным государственным органом по разработке энергетической политики определяются уполномоченным государственным органом по разработке энергетической политики.

55*6 . При аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, размер арендной платы, порядок и условия ее оплаты определяются в соответствии с требованиями настоящего Положения.

55*7 . В соответствии с Положением об условиях и порядке выработки и передачи электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, утвержденным Правительством Кыргызской Республики 30 октября 2020 года № 525 / использование) является основанием для прекращения. ".

3. Государственным органам исполнительной власти в месячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.