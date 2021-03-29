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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об образовании», «О дошкольном образовании»).

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 февраля 2021 года.

Основной целью данного Закона является внедрение инклюзивного образования в дошкольных и школьных образовательных организациях, создание условий для доступа к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также уточнение отдельных норм в сфере образования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/187950/
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