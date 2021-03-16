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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на основании предложений, внесенных Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, подписал 11 указов о приеме и выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 7 указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 2410 человек (1802 — взрослые и 608 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину (бывшие граждане Кыргызской Республики, уроженцы Кыргызской Республики, а также лица, состоящие в браке с гражданами Кыргызской Республики), и 4 указа о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 982 человека (780 — взрослые и 202 — дети).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/186688/
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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
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