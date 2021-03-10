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О признании утратившим силу постановления правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 81 от 09 марта 2021 года

О признании утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке проведения внутреннего квалификационного отбора кандидатов от Кыргызской Республики для участия в конкурсе на замещение вакантной должности должностного лица в департаментах Евразийской экономической комиссии» от 1 октября 2020 года № 506.

В соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке проведения внутреннего квалификационного отбора кандидатов от Кыргызской Республики для участия в конкурсе на замещение вакантной должности должностного лица в департаментах Евразийской экономической комиссии» от 1 октября 2020 года № 506.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/185994/
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