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Внесены изменения в постановление правительства о стоимости консульских услуг

Постановление Правительства КР от 5 марта 2021 года № 74

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839

В целях создания благоприятных условий для граждан Кыргызской Республики, пребывающих за рубежом, посредством изменения (снижения) тарифов средств, взимаемых за оказание консульских услуг, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839 следующее изменение:

в ставках средств, взимаемых за оказание консульских услуг, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— таблицу изложить в следующей редакции:

«

Наименование консульских услуг

Ставка средств, взимаемых за оказание консульских услуг (сом.)

Ставка средств, взимаемых за оказание консульских услуг (долл. США)
 

Выдача идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики:

    
 

— оформление анкет и обработка данных

  

30
 

Оформление виз и визовой поддержки:

    
 

1) оформление однократной визы:

— на срок до 1 месяца

3589

50
 

2) увеличение срока однократной визы:

— за каждые 30 дней (до 1 месяца)

704

10
 

3) увеличение срока однократной студенческой визы:

— за каждые 30 дней (до 1 месяца)

352

5
 

4) оформление многократной визы на срок до 1 месяца:

4315

60
 

5) увеличение срока действия многократной визы:

— за каждые 30 дней (до 1 месяца)

1078

15
 

6) увеличение срока действия многократной студенческой визы:

— за каждые 30 дней (до 1 месяца)

704

10
 

7) Оформление транзитной визы:

    
 

— до пяти суток

1783

25
 

8) оформление выездной визы; перенос визы в новый проездной документ

5020

70
 

9) оформление визовой поддержки за одного человека

352

5
 

Выдача свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику (СВР)

  

10
 

Легализация каждого документа, выданного государственными органами Кыргызской Республики и иностранного государства:

    
 
  1. для физических лиц — граждан Кыргызской Республики

352

5
 
  1. для физических лиц — граждан иностранного государства и лиц без гражданства

3589

50
 
  1. для юридических лиц

7189

100
 
  1. легализация каждого документа для физических лиц, в котором совместно указаны граждане Кыргызской Республики и иностранного государства

1431

20
 

Оформление документов для граждан Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики

  

510
 

Оформление документов о выборе гражданства для ребенка

  

10
 
  1. Установление гражданства Кыргызской Республики (установление факта принадлежности к гражданству Кыргызской Республики):
    
 
  1. для граждан Кыргызской Республики
  

10
 
  1. для иностранных граждан
  

50
 

Регистрация записей актов гражданского состояния:

    
 
  1. регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке
  

10
 
  1. регистрация расторжения брака во внесудебном порядке и выдача свидетельства о расторжении брака (каждой из сторон)
  

50
 
  1. регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества
  

10
 
  1. регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении
  

10
 

Нотариальные действия, совершаемые загранучреждениями Кыргызской Республики

  

10

10.

Выдача доверенности:

    
 
  1. на право пользования и распоряжения автотранспортными средствами
  

10
 
  1. на совершение кредитных операций
  

10
 
  1. на получение денежных средств и других материальных ценностей
  

10

11.

Ведение опекунских, наследственных и других имущественных дел и совершение связанных с ними нотариальных действий

  

20

».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/185938/
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