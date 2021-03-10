Внесены изменения в постановление правительства о стоимости консульских услуг

Постановление Правительства КР от 5 марта 2021 года № 74

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839

В целях создания благоприятных условий для граждан Кыргызской Республики, пребывающих за рубежом, посредством изменения (снижения) тарифов средств, взимаемых за оказание консульских услуг, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839 следующее изменение:

в ставках средств, взимаемых за оказание консульских услуг, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— таблицу изложить в следующей редакции:

«

№ Наименование консульских услуг Ставка средств, взимаемых за оказание консульских услуг (сом.) Ставка средств, взимаемых за оказание консульских услуг (долл. США) Выдача идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики: — оформление анкет и обработка данных 30 Оформление виз и визовой поддержки: 1) оформление однократной визы: — на срок до 1 месяца 3589 50 2) увеличение срока однократной визы: — за каждые 30 дней (до 1 месяца) 704 10 3) увеличение срока однократной студенческой визы: — за каждые 30 дней (до 1 месяца) 352 5 4) оформление многократной визы на срок до 1 месяца: 4315 60 5) увеличение срока действия многократной визы: — за каждые 30 дней (до 1 месяца) 1078 15 6) увеличение срока действия многократной студенческой визы: — за каждые 30 дней (до 1 месяца) 704 10 7) Оформление транзитной визы: — до пяти суток 1783 25 8) оформление выездной визы; перенос визы в новый проездной документ 5020 70 9) оформление визовой поддержки за одного человека 352 5 Выдача свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику (СВР) 10 Легализация каждого документа, выданного государственными органами Кыргызской Республики и иностранного государства: для физических лиц — граждан Кыргызской Республики 352 5 для физических лиц — граждан иностранного государства и лиц без гражданства 3589 50 для юридических лиц 7189 100 легализация каждого документа для физических лиц, в котором совместно указаны граждане Кыргызской Республики и иностранного государства 1431 20 Оформление документов для граждан Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 510 Оформление документов о выборе гражданства для ребенка 10 Установление гражданства Кыргызской Республики (установление факта принадлежности к гражданству Кыргызской Республики): для граждан Кыргызской Республики 10 для иностранных граждан 50 Регистрация записей актов гражданского состояния: регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке 10 регистрация расторжения брака во внесудебном порядке и выдача свидетельства о расторжении брака (каждой из сторон) 50 регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества 10 регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении 10 Нотариальные действия, совершаемые загранучреждениями Кыргызской Республики 10 10. Выдача доверенности: на право пользования и распоряжения автотранспортными средствами 10 на совершение кредитных операций 10 на получение денежных средств и других материальных ценностей 10 11. Ведение опекунских, наследственных и других имущественных дел и совершение связанных с ними нотариальных действий 20

».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.