Внесены изменения в постановление правительства о стоимости консульских услуг

Постановление Правительства КР от 5 марта 2021 года № 74
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839
В целях создания благоприятных условий для граждан Кыргызской Республики, пребывающих за рубежом, посредством изменения (снижения) тарифов средств, взимаемых за оказание консульских услуг, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839 следующее изменение:
в ставках средств, взимаемых за оказание консульских услуг, утвержденных вышеуказанным постановлением:
— таблицу изложить в следующей редакции:
«
|
№
|
Наименование консульских услуг
|
Ставка средств, взимаемых за оказание консульских услуг (сом.)
|
Ставка средств, взимаемых за оказание консульских услуг (долл. США)
|
Выдача идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики:
|
— оформление анкет и обработка данных
|
30
|
Оформление виз и визовой поддержки:
|
1) оформление однократной визы:
— на срок до 1 месяца
|
3589
|
50
|
2) увеличение срока однократной визы:
— за каждые 30 дней (до 1 месяца)
|
704
|
10
|
3) увеличение срока однократной студенческой визы:
— за каждые 30 дней (до 1 месяца)
|
352
|
5
|
4) оформление многократной визы на срок до 1 месяца:
|
4315
|
60
|
5) увеличение срока действия многократной визы:
— за каждые 30 дней (до 1 месяца)
|
1078
|
15
|
6) увеличение срока действия многократной студенческой визы:
— за каждые 30 дней (до 1 месяца)
|
704
|
10
|
7) Оформление транзитной визы:
|
— до пяти суток
|
1783
|
25
|
8) оформление выездной визы; перенос визы в новый проездной документ
|
5020
|
70
|
9) оформление визовой поддержки за одного человека
|
352
|
5
|
Выдача свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику (СВР)
|
10
|
Легализация каждого документа, выданного государственными органами Кыргызской Республики и иностранного государства:
|
|
352
|
5
|
|
3589
|
50
|
|
7189
|
100
|
|
1431
|
20
|
Оформление документов для граждан Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики
|
510
|
Оформление документов о выборе гражданства для ребенка
|
10
|
|
|
10
|
|
50
|
Регистрация записей актов гражданского состояния:
|
|
10
|
|
50
|
|
10
|
|
10
|
Нотариальные действия, совершаемые загранучреждениями Кыргызской Республики
|
10
|
10.
|
Выдача доверенности:
|
|
10
|
|
10
|
|
10
|
11.
|
Ведение опекунских, наследственных и других имущественных дел и совершение связанных с ними нотариальных действий
|
20
».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.