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Утвержден план первоочередных мер правительства на 100 дней

Распоряжение Премьер-министра от 25 февраля 2021 года № 117

В целях обеспечения экономической устойчивости, создания благоприятных и безопасных условий для развития предпринимательской деятельности, сохранения социальной стабильности:

1. Утвердить План первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости (далее — План) согласно приложению.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления (по согласованию):

— принять меры по исполнению Плана в установленные сроки;

— информацию о выполнении Плана представлять в Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики до 5 и 15 числа каждого месяца.

3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана до 10 и 20 числа каждого месяца.

4. Отделу экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики представлять Премьер-министру Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана до 15 и 25 числа каждого месяца.

5. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав органов местного самоуправления (по согласованию) за качественное и своевременное выполнение Плана.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на структурные подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр                                                              У.А.Марипов

Полный текст можно скачать на сайте правительства.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184822/
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