Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 22 февраля 2021 года № 56
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о свидетельстве на возвращение в Кыргызскую Республику и описания бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2020 года № 579
В целях определения срока выдачи бланков свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику нового образца, а также совершенствования элементов их защиты, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о свидетельстве на возвращение в Кыргызскую Республику и описания бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2020 года № 579 следующие изменения:
— пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- описание бланка временного свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику согласно приложению 3.»;
— дополнить пунктом 3 1 следующего содержания:
«3 1 . Установить, что:
— описание бланка временного свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику применяется до 1 апреля 2021 года;
— описание бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую
Республику применяется с 1 апреля 2021 года.»;
— описание бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
— дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр У.А.Марипов