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Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 22 февраля 2021 года № 56

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о свидетельстве на возвращение в Кыргызскую Республику и описания бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2020 года № 579

В целях определения срока выдачи бланков свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику нового образца, а также совершенствования элементов их защиты, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о свидетельстве на возвращение в Кыргызскую Республику и описания бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2020 года № 579 следующие изменения:

— пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- описание бланка временного свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику согласно приложению 3.»;

— дополнить пунктом 3 1 следующего содержания:

«3 1 . Установить, что:

— описание бланка временного свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику применяется до 1 апреля 2021 года;

— описание бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую

Республику применяется с 1 апреля 2021 года.»;

— описание бланка свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

— дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184477/
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