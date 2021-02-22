Постановление Правительства КР от 18 февраля 2021 года № 52

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения об использовании средств резервного фонда

Премьер-министра Кыргызской Республики» от 31 января 2019 года № 33

В целях определения порядка использования средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения об использовании средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики» от

31 января 2019 года № 33 следующее изменение:

в пункте 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Премьер-министр У.А.Марипов