18:12
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Официально

О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 18 февраля 2021 года № 52

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения об использовании средств резервного фонда
Премьер-министра Кыргызской Республики» от 31 января 2019 года № 33

В целях определения порядка использования средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения об использовании средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики» от
31 января 2019 года № 33 следующее изменение:

в пункте 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184330/
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Об одобрении Национальной рамки квалификаций
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства КР
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства КР
Об утверждении Перечня специальностей и количества бюджетных мест
О внесении изменений в постановление правительства КР
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики
Популярные новости
Самат Насирдинов назначен председателем Национального статистического комитета Самат Насирдинов назначен председателем Национального статистического комитета
Назначен судья в&nbsp;местный суд Назначен судья в местный суд
Акылбек Султанов освобожден от&nbsp;должности председателя Национального статкомитета Акылбек Султанов освобожден от должности председателя Национального статкомитета
Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и&nbsp;Полномочным Послом КР&nbsp;в&nbsp;России Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в России
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
18:12
За три квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 5 процентов За три квартала 2020 года реальные доходы населения сни...
17:51
Кыргызско-таджикскую границу можно пересечь только через три КПП
17:30
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод
17:27
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
17:09
Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке