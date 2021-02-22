18:12
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Официально

О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 17 февраля 2021 года № 49

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 17 июля 2020 года № 385

В целях совершенствования механизма начисления и уплаты страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию, в соответствии cо статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 17 июля 2020 года № 385 следующие изменения:

в Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— в абзаце втором подпункта 3 пункта 18 слова «50 % до 15 июля текущего года и 50 % — до 15 января следующего года» заменить словами «согласно пункту 77 настоящей Инструкции»;

— в пункте 21 слова «по месту налоговой регистрации» заменить словами «по месту регистрации в налоговом органе»;

— пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. При образовании задолженности и/или выявлении нарушений по уплате страховых взносов, территориальным подразделением уполномоченного государственного органа направляется плательщику решение по форме, утвержденной уполномоченным органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты выявления задолженности и/или нарушения.»;

— в приложении 2 к вышеуказанной Инструкции:

слова «ФИО начальника территориального подразделения уполномоченного государственного органа» заменить словами «Ф.И.О. начальника регионального органа страховщика»;

— в приложении 4 к вышеуказанной Инструкции:

слова «Оригиналы банковских квитанций об уплате страховых взносов в количестве __ штук на сумму __ (сумма прописью) сом. прилагаются.» заменить словами «Копии банковской квитанции, чека или платежного поручения об уплате страховых взносов членами сельскохозяйственного кооператива.»;

— приложение 5 к вышеуказанной Инструкции изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

— приложение 7 к вышеуказанной Инструкции признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184328/
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Об одобрении Национальной рамки квалификаций
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства КР
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства КР
Об утверждении Перечня специальностей и количества бюджетных мест
О внесении изменений в постановление правительства КР
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики
Популярные новости
Самат Насирдинов назначен председателем Национального статистического комитета Самат Насирдинов назначен председателем Национального статистического комитета
Назначен судья в&nbsp;местный суд Назначен судья в местный суд
Акылбек Султанов освобожден от&nbsp;должности председателя Национального статкомитета Акылбек Султанов освобожден от должности председателя Национального статкомитета
Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и&nbsp;Полномочным Послом КР&nbsp;в&nbsp;России Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в России
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
18:12
За три квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 5 процентов За три квартала 2020 года реальные доходы населения сни...
17:51
Кыргызско-таджикскую границу можно пересечь только через три КПП
17:30
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод
17:27
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
17:09
Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке