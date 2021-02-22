Постановление Правительства КР от 17 февраля 2021 года № 49

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 17 июля 2020 года № 385

В целях совершенствования механизма начисления и уплаты страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию, в соответствии cо статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 17 июля 2020 года № 385 следующие изменения:

в Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— в абзаце втором подпункта 3 пункта 18 слова «50 % до 15 июля текущего года и 50 % — до 15 января следующего года» заменить словами «согласно пункту 77 настоящей Инструкции»;

— в пункте 21 слова «по месту налоговой регистрации» заменить словами «по месту регистрации в налоговом органе»;

— пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. При образовании задолженности и/или выявлении нарушений по уплате страховых взносов, территориальным подразделением уполномоченного государственного органа направляется плательщику решение по форме, утвержденной уполномоченным органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты выявления задолженности и/или нарушения.»;

— в приложении 2 к вышеуказанной Инструкции:

слова «ФИО начальника территориального подразделения уполномоченного государственного органа» заменить словами «Ф.И.О. начальника регионального органа страховщика»;

— в приложении 4 к вышеуказанной Инструкции:

слова «Оригиналы банковских квитанций об уплате страховых взносов в количестве __ штук на сумму __ (сумма прописью) сом. прилагаются.» заменить словами «Копии банковской квитанции, чека или платежного поручения об уплате страховых взносов членами сельскохозяйственного кооператива.»;

— приложение 5 к вышеуказанной Инструкции изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

— приложение 7 к вышеуказанной Инструкции признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов