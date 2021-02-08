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Подписан указ о назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики».

Так, в целях проведения очередных выборов депутатов местных кенешей в связи с истечением сроков полномочий, а также новых выборов депутатов местных кенешей, ранее приостановленных, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 4, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Назначить выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, указанных в списках согласно приложениям 1 и 2, на воскресенье, 11 апреля 2021 года.
2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3. Правительству Кыргызской Республики:
— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных систем;

— принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

4. Главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления Кыргызской Республики оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
5. Признать утратившими силу:
— Указ Президента Кыргызской Республики «О назначении выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош Кыргызской Республики» от 10 февраля 2020 года №32;

— Указ Президента Кыргызской Республики «О приостановлении мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош Кыргызской Республики» от 23 марта 2020 года №54.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182714/
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