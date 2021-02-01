Подписан указ о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики».

Так, в целях повышения производительности горнодобывающей промышленности, создания прозрачной системы правового регулирования, раскрытия ее потенциала, обеспечения безопасности населения и минимизации нагрузки на окружающую среду, а также создания благоприятного инвестиционного климата и расширения возможностей для дальнейшего экономического роста Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— разработать и внести до 1 июля 2021 года на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Горного кодекса Кыргызской Республики, направленный на создание целостной системы законодательства в сфере недропользования, предусматривающий:

разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики;

государственную долю при разработке месторождений полезных ископаемых, не входящих в реестр участков недр общегосударственного значения; условия приобретения государственной доли;

— усилить контроль за незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе лицензионный контроль, обеспечить рациональное использование недр, промышленную и экологическую безопасность; рассмотреть возможность внедрения международных стандартов экологической безопасности;

— провести аудит геологической информации для выявления экономически перспективных месторождений, а также расширения реестра участков недр общегосударственного значения;

— принять эффективные меры по стимулированию геологоразведочной деятельности и открытию новых месторождений с формированием к ним базы для дальнейшего долгосрочного роста; рассмотреть возможность внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых;

— обеспечить найм не менее 90% работников из числа граждан Кыргызской Республики от общей штатной численности персонала горнодобывающей компании и подрядных организаций с соблюдением норм вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;

— обеспечить приобретение не менее 80% товаров и услуг на территории Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда такие товары или услуги не производятся на территории Кыргызской Республики, с соблюдением норм вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;

— обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты, посредством цифровых платформ;

— до 1 сентября 2021 года разработать и внедрить механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, осуществляемой недропользователями для исключения коррупционных рисков;

— до 1 мая 2021 года обеспечить обмен данными по системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для цифровизации выдачи разрешительных и иных документов в сфере недропользования; разместить государственные услуги в сфере недропользования на Государственном портале электронных услуг Кыргызской Республики;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, а также широко освещать работу, выполняемую по реализации настоящего Указа.