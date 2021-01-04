Подписан закон о республиканском бюджете на 2021 год

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022–2023 годы».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 декабря 2020 года.

Законом утвержден республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2021 год по доходам в сумме 172891,6 млн. сомов и расходам в сумме 181354,8 млн. сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год установлен в сумме 8463,2 млн. сомов.