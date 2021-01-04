Внесены изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 декабря 2020 года.

Законом уточнены параметры республиканского бюджета на 2020 год с учетом текущего и ожидаемого исполнения республиканского бюджета, а также итогов социально-экономического развития Кыргызской Республики в 2020 году и их отклонения от прогнозных.

Законом республиканский бюджет на 2020 год утвержден по доходам в сумме 139377,0 млн. сомов и расходам в сумме 169141,0 млн. сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год установлен в сумме 29764,0 млн. сомов.