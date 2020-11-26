Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому внесены изменения в состав Конституционного совещания.

Так, принимая во внимание увеличение числа желающих принять активное участие в работе Конституционного совещания, а также в целях обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учета различных мнений, руководствуясь статьями 65 и 68 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

Вывести из состава Керезбекова К.К. в связи с семейными обстоятельствами.

Ввести в состав:

— Абыкеева Чолпонбека — общественного деятеля;

— Укушева Мурата Каниметовича — независимого эксперта, конституционалиста;

— Шыкмаматова Алмамбета Насыркановича — экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— Исмаилову Толекан Асаналиевну — директора правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан»;

— Карыпова Мурата Курманбековича — эксперта по предупреждению рисков и бедствий, редактора газеты «Плюрализм»;

— Мамбеткадырова Айдарбека Абдыраевича — независимого эксперта-юриста;

— Абакирову Асель Мырзакановну — кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж. Баласагына;

— Мурзабекова Кантемира Зулумовича — экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— Иманкулова Муратбека Калматовича — заведующего лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования;

— Шамурзаева Таалайбека Турсуновича — заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ им. Б. Ельцина, профессора, доктора юридических наук.