Постановление Правительства КР от 20 августа 2020 года № 429

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год» от 9 июля 2020 года № 376

1. В целях подготовки кадров по медицинским специальностям для организаций здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год» от 9 июля 2020 года № 376 следующие изменения:

— в Перечне специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в разделе «Министерство здравоохранения Кыргызской Республики»:

цифры «320» заменить цифрами «360»;

цифры «210» заменить цифрами «240»;

цифры «60» заменить цифрами «70»;

— в разделе «Министерство образования и науки Кыргызской Республики» цифры «4482» заменить цифрами «4532»;

— в позиции «Здравоохранение»:

цифры «40» заменить цифрами «80»;

цифры «20» заменить цифрами «30»;

цифры «75» заменить цифрами «125»;

— в позиции «Всего» цифры «5705» заменить цифрами «5795».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.