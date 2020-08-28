Об очередном призыве на срочную военную и альтернативную службы сентябре-ноябре

Постановление Правительства КР от 26 августа 2020 года № 451

Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2020 года

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2020 года» от 24 августа 2020 года № 162, в соответствии со статьями 15, 17, 21 и 31 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Уволить из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, в запас военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

2. Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики совместно с местными государственными администрациями и исполнительными органами местного самоуправления:

— организовать мероприятия по призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в сентябре-ноябре 2020 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва;

— создать районные (городские) призывные комиссии, обеспечив их призывными (сборными) пунктами, оснащенными медицинским имуществом и инструментарием, необходимым для медицинского освидетельствования;

— принять меры по оповещению и обеспечению организованной явки граждан в военные комиссариаты и при необходимости организовать их доставку автотранспортом.

3.Утвердить состав Республиканской призывной комиссии согласно приложению и возложить на нее руководство районными (городскими) призывными комиссиями, рассмотрение жалоб и обращений граждан на решения районных (городских) призывных комиссий, выборочную проверку решений районных (городских) призывных комиссий и другие полномочия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

4. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

— по заявкам военных комиссариатов выделить квалифицированных врачей-специалистов и средний медицинский персонал для проведения медицинского освидетельствования призывников в районных (городских) призывных комиссиях;

— обеспечить врачами-специалистами (терапевт, хирург, невропатолог, дерматолог, окулист, отоларинголог, стоматолог, психиатр, рентгенолог-фтизиатр) и средним медицинским персоналом сборные пункты в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Балыкчи, Талас и Кадамжай для проведения контрольного медицинского осмотра граждан, призванных на срочную военную службу, перед направлением их к месту прохождения службы;

— обеспечить внеочередное стационарное (амбулаторное) медицинское обследование в лечебно-профилактических учреждениях призывников, состояние здоровья которых требует дополнительных исследований.

5. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:

— осуществлять розыск, задержание и доставку в районные (городские) военные комиссариаты лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности;

— представлять в районные (городские) военные комиссариаты сведения о судимости граждан, а также привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— обеспечить поддержание общественного порядка в военных комиссариатах, сборных пунктах и местах торжественных проводов призывников.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.