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Внесены изменения в Закон «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 июня 2020 года.

В соответствии с данным Законом лицам, достигшим возраста 18 лет, а также родителям (лицам, заменяющих родителей) детей, не достигших возраста 18 лет на день заражения ВИЧ/СПИДом, в случае заражения ВИЧ/СПИДом парентеральным путем в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения выплачивается единовременная денежная компенсация. Порядок выплаты единовременной денежной компенсации определяется Правительством КР. Размер единовременной денежной компенсации не может быть ниже 1000 расчетных показателей.

Указанные положения распространяются в отношении детей, не достигших совершеннолетия на день выявления заражения ВИЧ/СПИДом, начиная с 23 августа 2005 года (т.е. дня вступления в силу Закона КР от 13 августа 2005 года № 149 «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике»).

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163201/
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