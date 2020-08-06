Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Германии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве на 2019–2020 годы и Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве на 2019–2020 годы, подписанных 29 мая 2020 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

В соответствии с подписанными соглашениями Правительство Федеративной Республики Германия предоставит Правительству Кыргызской Республики на период 2019–2020 годов грантовые средства в размере 41,8 млн. евро для двустороннего технического и финансового сотрудничества.

Из указанной суммы 21,8 млн. евро предоставляется под следующие проекты технического сотрудничества: «Содействие перинатальному здравоохранению» (4 млн. евро); «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора» (6 млн. евро); «Содействие занятости профессиональному обучению» (5 млн. евро); «Сохранение биоразнообразия и снижение уровня бедности путем муниципальной эксплуатации лесных насаждений грецких орехов и пастбищ» (2,9 млн. ев о); «Создание Фонда исследований и специалистов» (2,5 млн. евро); «Содействие использованию в Кыргызстане услуг, имеющих значение для качества» (1,4 млн. евро).

20 млн. евро предоставляется на реализацию следующих проектов в рамках финансового сотрудничества: «Программа финансового сектора «Цепочки создания стоимости» (9 млн. евро); "Программа финансового сектора ‚Цепочки создания стоимости‘, сопутствующее мероприятие (1 млн. евро); ‚Секторный проект по здравоохранению‘ (10 млн. евро).

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.