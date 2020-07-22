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О перечне специальностей и объема приема в вузы на основе госгрантов

Постановление Правительства КР от 9 июля 2020 года № 376

Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год

В целях реализации статьи 44 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год согласно приложению.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

1) утвердить план приема на 2020-2021 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе высших учебных заведений Кыргызской Республики;

2) в срок до 10 октября 2020 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа в высших учебных заведениях республики.

3. Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики предусмотреть средства для обучающихся на основе государственного образовательного гранта на 2020-2021 учебный год в пределах средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/160327/
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