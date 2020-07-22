О перечне специальностей и объема приема в вузы на основе госгрантов

Постановление Правительства КР от 9 июля 2020 года № 376
Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год
В целях реализации статьи 44 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год согласно приложению.
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
1) утвердить план приема на 2020-2021 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе высших учебных заведений Кыргызской Республики;
2) в срок до 10 октября 2020 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа в высших учебных заведениях республики.
3. Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики предусмотреть средства для обучающихся на основе государственного образовательного гранта на 2020-2021 учебный год в пределах средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий год.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр К.А.Боронов