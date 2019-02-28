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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 25 февраля 2019 года № 91

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О нормах продовольственного пайка военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба» от 17 октября 2002 года № 706

В целях улучшения питания военнослужащих срочной военной службы Внутренних войск Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской «О нормах продовольственного пайка военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба» от 17 октября 2002 года № 706 следующие изменения:

— абзац девятый пункта 2 после слов «Национальной гвардии Кыргызской Республики» дополнить словами «и Внутренних войск Министерства внутренних дел Кыргызской Республики»;

— наименование приложения 9 к вышеуказанному постановлению после слов «Национальной гвардии Кыргызской Республики» дополнить словами «и Внутренних войск Министерства внутренних дел Кыргызской Республики».

2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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