Албека Ибраимова оставили под стражей. Его сторонников в здание суда не пустили

Бишкекский горсуд оставил экс-мэра столицы Албека Ибраимова под стражей до 28 октября. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, судьи не пустили сторонников и родственников арестованного в здание суда.

Экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне Бишкека.